Mit einer neuen persönlichen Bestleistung und spitzenmäßig ausgeführten Judotechniken, denen kein Kraut gewachsen war, erkämpfte sich Michaela Polleres in Mexiko beim Grand Prix die Goldmedaille. Mit diesem Sieg erfolgte ein weiterer Schritt für die Qualifikation der Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

Nach einem Freilos in Runde eins lag die Wimpassingerin gegen die Schweizerin Alina Lengweiler mit Waazari vorzeitig zurück. Trotzdem ließ sich Polleres nicht aus der Ruhe bringen, konterte blitzschnell und setzte sich doch noch mit Ippon durch. Damit lieferte sie auch ein Ausrufezeichen und stellte klar, dass mit einem Überraschungsangriff ihrerseits jederzeit zu rechnen ist. In der nächsten Begegnung musste Polleres gegen die Belgierin Roxane Taeymans ran.

In dieser Partie gab sie sich erneut keine Blöße und punktete mit Waazari. Die Dominanz ausstrahlende Polleres konnte in den ersten beiden Begegnungen ordentlich viel Selbstvertrauen tanken und ging dementsprechend siegessicher ins Golden Score gegen Alessandra Prosdocimo aus Italien. Die Südeuropäerin war der wachsamen Polleres nicht gewachsen, geriet in einen perfekt ausgeführten Würgegriff und musste ihre Niederlage eingestehen.

Im Finale geriet die Judoathletin erneut in einen Waazari-Rückstand. Für alle unerwartet, schöpfte sie aus einer scheinbar ausweglosen Situation abermals Hoffnung und überwältigte ihre Kontrahentin mit Ippon. „Sie ist in Cancun bereits zweimal mit Waazari in Rückstand gelegen, hat aber einen kühlen Kopf behalten und beide Kämpfe postwendend noch mit einem Ippon-Sieg gewonnen“, freute sich Vereinstrainer Adi Zeltner über die Comebackqualitäten der Wimpassingerin.

Damit hat Michaela Polleres tatsächlich ihre erste Goldmedaille auf der IJF-Ebene erkämpfen können. „Michi hat sich dieses Mal neben ihrer gewohnten Konterstärke auch mit direkten Angriffen durchsetzen können“, so Zeltner.