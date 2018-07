Michaela Polleres ist die Topkämpferin für den JC Wimpassing und erwies sich bei der Mixed-EM als gleichermaßen unverzichtbar für das Team aus Österreich. Dank ihrer herausragenden Performance landete die Mannschaft auf Platz sieben. Bald startet der Grand-Prix in Zagreb, wo bereits erste Punkte für Olympia vergeben werden.

Nach einem Freilos in Runde eins bei der Mixed-EM, setzten sich die Österreicher im zweiten Durchgang gegen Spanien mit einem 4:2-Sieg durch. Im Kampf um den Poolsieg waren die Gäste aus dem Alpenland den Franzosen dann mit 4:0 klar unterlegen. Der große Auftritt von Michi Polleres folgte dann in der Hoffnungsrunde gegen Weißrussland. Die Wimpassingerin zeigte, dass sie dem Team aus Österreich eine stabile Stütze ist und hatte großen Anteil an dem 4:2-Erfolg.

„Michi präsentiert sich in ausgezeichneter Form, ich hoffe, sie kann diese Form auch nächste Woche zum Grand-Prix mitnehmen“ Vereinstrainer Adi Zeltner

Die Begegnung gegen Aserbaidschan, bei der es um den Einzug in das kleine Finale ging, endete dann doch mit einer 1:4-Niederlage. Trotzdem gewann Polleres im Gesamtverlauf des Turniers all ihre Kämpfe mit Ippon und konnte somit eine gelungene Generalprobe für den Start zur Qualifikation feiern.

„Michi präsentiert sich in ausgezeichneter Form, ich hoffe, sie kann diese Form auch nächste Woche zum Grand-Prix mitnehmen“, gibt sich ihr Vereinstrainer Adi Zeltner zuversichtlich für die bevorstehende Herausforderung. In Kroatien wird die Erfolgsgarantin um die ersten Punkte für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio kämpfen. Ein guter Start könnte ihre kommenden Leistungen beflügeln.

Die Vorbereitungen für die Olympischen Spiele laufen unterdessen bereits auf Hochtouren. Adi Zeltner rechnet seiner routinierten Kämpferin einiges an Chancen zu: „Sie kann sich realistisch unter den besten 18 der Welt in der OS-Qualifikation platzieren und sich somit aus eigener Kraft qualifizieren. Aber wir stehen erst am Beginn des harten Weges!“

Um dieses Ziel erreichen zu können, wird akribisch gearbeitet werden. In Zagreb kann Polleres bereits den Grundstein für die Basis legen.