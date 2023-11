Michaela Polleres und Aaron Fara kämpfen um EM-Medaillen

"Eine Medaille ist für Montpellier das Minimalziel", meint Sportdirektor Markus Moser zur Ausgangslage. Im Vorjahr gingen die Österreicher bei den kontinentalen Titelkämpfen in Sofia leer aus, ein Jahr davor hatte die heuer zurückgetretene Bernadette Graf in Lissabon Bronze gewonnen. In Südfrankreich sind mit der WM-Dritten Michaela Polleres (bis 70 kg), Shamil Borchashvili (bis 81 kg) und Aaron Fara (bis 100 kg) drei ÖJV-Kämpfer in ihren Klassen gesetzt. Fara zeigte zuletzt mit einem dritten Platz beim Grand-Slam-Turnier in Abu Dhabi gute Form.

Der 26-jährige Kämpfer des JC Wimpassing hat heuer bereits mehrmals auf Grand-Slam-Ebene aufgezeigt. "Wer hätte das vor sechs Monaten gedacht? Da wollte ich aufhören. Jetzt bin ich auf Olympia-Kurs, nähere mich in der Weltrangliste den Top Zehn und habe drei Grand-Slam-Medaillen. Das ist eigentlich verrückt, aber sehr gut fürs Selbstvertrauen", meint Fara, der in der Olympia-Qualifikationsrangliste Platz elf belegt und im World Ranking Nummer 14 ist. Der Bad Erlacher steigt erst am Sonntag in die EM ein. Er wolle die Erwartungen aber nicht zu hoch schrauben und erinnert daran, dass er auch vor der WM im Mai in Doha hoch gehandelt worden war - und dort vorzeitig ausschied.

Polleres nimmt das nächste Edelmetall ins Visier

Faras Teamkollegin Polleres geht am Samstag auf die Matte. Für die Ternitzerin ist ein Podestplatz das erklärte Ziel. Es wäre ihre zweite EM-Medaille nach 2018 in Tel Aviv. „Ich bin top-fit, konnte mich in der Slowakei, Kroatien und am Stützpunkt in Linz sehr gut vorbereiten. Noch habe ich mich mit meinen Gegnerinnen nicht viel beschäftigt. Das mache ich gewohntermaßen erst am Wettkampftag. Aber ich bin nach Frankreich gekommen, um eine Medaille zu holen. Das erwarte ich eigentlich immer von mir. Ich glaube, die Chancen sehen gut“, glaubt Michaela Polleres, als Nummer zwei gesetzt, ihres Zeichens Olympia-Silbermedaillen- und zweifache WM-Bronzemedaillengewinnerin. Polleres hat ihr Olympia-Ticket als Sechste des Quali-Rankings für Paris 2024 so gut wie in der Tasche. In der Weltrangliste ist die 26-Jährige Dritte.