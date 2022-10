NÖ Landesturnier Judo: 20 Medaillen für JCW

Werbung

Vom Judoclub Wimpassing Sparkasse nahmen insgesamt 31 Kämpfer teil und erzielten am Ende des Tages insgesamt 20 Medaillen.

In der U10 setzten sich Skadi Brunner (-32kg), Valerie Grammanitsch (-28kg) und Marlene Lechner (-36kg) gegen alle ihre Gegnerinnen souverän durch und sorgten gleich dreimal für Gold. Vanessa Supin (-28kg) musste sich nur ihrer Vereinskollegin Valerie geschlagen geben und holte die Silbermedaille. Gor Hakobjan (-27kg) konnte sich ebenfalls über Silber freuen. Tyler Kerbler (-30kg) zeigte seinen Kampfgeist und erkämpfte zwei Siege in der Vorrunde. Um den Einzug ins Finale musste er sich in einem hartumkämpften Duell geschlagen geben. Im Kampf um den dritten Platz zeigte er aber wieder seine Durchsetzungskraft und sicherte sich die Bronzemedaille.

Auch in der U12 sorgten die weiblichen Nachwuchssportlerinnen für die Goldmedaillen. Tessa Neubauer (-48kg) und Ilvie Brunner (-44kg) ließen ihren Gegnerinnen keine Chance und erkämpften den Tagessieg. Yurik Hakobjan ging in der teilnehmerstärksten Gewichtsklasse -42kg an den Start. Dabei erging es ihm ähnlich wie seinem Bruder und er musste nur eine Finalkampfniederlage hinnehmen, holte allerdings die starke Silbermedaille. Felix Zhou (-50kg) erkämpfte souverän Bronze.

In der U14 sorgte der JCW Nachwuchs ebenfalls für zweimal Gold durch Raphael Prober (+66kg) und Thomas Seiser (-55kg). Luis Polleres (-60kg) und Konstantin Pacher (-46kg) freuten sich über die Silbermedaille. In der Gewichtsklasse -46kg teilten sich nach starken Kämpfen Sebastian Jenull und Alexander Vrabetz den dritten Platz.

Und auch in der U16 gab es noch einmal vier Medaillen für den Judoclub Wimpassing Sparkasse. Askil Brunner (-50kg) und Christoph Vakil (46kg) holten die letzten beiden Goldmedaillen des Tages. Christian Greiner (-73kg) musste aufgrund einer Handverletzung im Finale einer Niederlage hinnehmen, holte aber dennoch die Silbermedaille. Hozan Arslan (-66kg) verlor nach einer Unachtsamkeit seinen Auftaktkampf, sorgte aber dann für einen souveränen Sieg im Kampf um Platz Drei.