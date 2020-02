Mario Buchebner ist 20 Jahre alt und frischgebackener U23-Staatsmeister. Bei den European Open (vormals Weltcup) in Oberwart, erhielt er deswegen die Chance, sich erstmals auf Weltklasse-Niveau mit seinen Konkurrenten zu messen. Bewaffnet mit einer ordentlichen Portion an Selbstvertrauen, überraschte Buchebner auch noch mit einer starken Leistung. Olympia-Hoffnung Lukas Reiter misslang die Generalprobe zum Grand Slam in Düsseldorf.

„Kompromisslos!“ Nicht mehr, aber auch nicht weniger hatte Zeltner dem Kampfstil Buchebners hinzuzufügen. Nach einem Freilos in Runde eins, startete er mit einem glatten Ippon-Sieg gegen den Peruaner Yuta Galarreta Villar ins Turnier. (Ippon ist ein ganzer Punkt). Anschließend setzte er auch noch den Polen Wojciech Punda außer Gefecht. Der Weg ins Viertelfinale war geebnet. Dort unterlag er allerdings dem Franzosen Paul Livolsi – dem späteren Bronze-Medaillengewinner. Buchebner gelangte aber in die sogenannte Hoffnungsrunde.

Die letzte Chance, um in den Bronzekampf einzuziehen. Im entscheidenden Fight gegen den Bosnier Bosko Borenovic zeichnete sich ein ausgeglichenes Bild ab. Kurz vor Kampfende nahm der Bosnier Buchebner jedoch geistesgegenwärtig mit einem Festhaltegriff in die Zange und siegte. „Mario überraschte dennoch mit dieser starken Leistung sehr positiv bei den European Open. Er erhielt dafür auch großes Lob von ÖJV-Nationaltrainer Bela Rieß“, freute sich Zeltner über seinen Schützling. Er kletterte in der Weltrangliste in der Klasse bis 90 Kilogramm auf Rang 253 bei 370 gelisteten Athleten.

Titelverteidiger Lukas Reiter war als Titelverteidiger in der Klasse bis 73 Kilogramm in Runde eins gesetzt. Dadurch erhielt er ein Freilos. Im ersten Kampf besiegte er dann den Rumänen Adrian Sulca und qualifizierte sich für das Achtelfinale. Dabei traf er auf den Japaner Ryushiro Shimada. Reiter ging nach energischem Kampfverhalten in Führung. Der Asiate drehte jedoch die Partie und verteidigte seine Führung bis zum Schluss. Reiter rangiert in der Weltrangliste auf Platz 56 von 480 gelisteten Sportlern.