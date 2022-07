Perfekter Einstieg für die Wimpassinger Jung-Veilchen

Werbung

Mit einer starken Abordnung von 28 AthletInnen stellte der JC Wimpassing in der Sporthalle Krems beim Kyu-Turnier für die Altersklassen U10, U12 und U14 ein Drittel aller Starter. Bei diesem Judo-Wettbewerb werden die AthletInnen gemäß ihren Erfahrungen bzw. ihres Gürtelgrades in entsprechende Leistungsklassen eingeteilt. Somit ist es ein perfektes Einstiegsturnier, um erste Wettkampferfahrungen zu sammeln. Betreut wurden diese von den Trainern Markus Pausch und Katharina Kernegger.

In der Altersklasse U10 bestritten die meisten Kinder ihren ersten Wettkampf. Hier konnten sich Skadi Brunner (-28 kg) und Pia Langeder (-40 kg) souverän gegen alle ihre Gegnerinnen durchsetzen und den 1. Platz erzielen. Knapp am Sieg vorbei, jedoch den hervorragenden 2. Platz erreichten: Lilly-Maria Sykora (+48 kg), Ilvy Bruckner (-40 kg), Kilian Grammanitsch (-30 kg) und Marlene Lechner (-34 kg).

Letztere hatte ein hartes Los, da sie in Ermangelung an Gegnerinnen in ihrer Gewichtsklasse gegen etwa gleich schwere Burschen antreten musste. Dennoch konnte sie den starken 2. Platz erkämpfen. Mit Platz 3 und somit noch aufs Podest kamen Lino Fank (-38 kg), Alexander Peche (-24 kg), Niko Dopplinger (-30 kg), Olivia Frey (-32 kg) und Valerie Grammanitsch (-28 kg). Knapp am Stockerl vorbei, aber mit erster Wettkamperfahrung reicher, fiebern folgende AthletInnen dem nächsten Turnier entgegen: Mia Polleres (-32 kg, 4. Pl.), Vanessa Supin (-28 kg, 4. Pl.), Liam Kafka (-28 kg, 4. Pl.), Lara Strebinger (-28 kg, 5. Pl.), Max Alexa (-42 kg, 5. Pl.), Maximilian Putschögl (-30 kg, 5. Pl.) und Luis Neubauer(-30 kg, 5. Pl.).

In der Altersklasse U12 konnten Yurik Hakobjan (-38 kg) und Tessa Neubauer (-48 kg) alle ihre GegnerInnen bezwingen und somit den Sieg einfahren. Über Silber durften sich Phillipp Jeitler und Felix Zhou (-50 kg) freuen. Den 3. Platz erreichten Anton Kolodii (-38 kg), Philipp Supin (-27 kg) und Sophia Frey (-34 kg), welche sich wie eine ihrer Vereinskolleginnen gegen männliche Gegner durchsetzen musste.

Die Wimpassinger Judoka der Altersklasse U14 bestritten allesamt ihr erstes Turnier. Luis Polleres trat dabei gleich in zwei verschiedenen Gewichtsklassen bzw. auch in einer höheren Leistungsklasse an. Bis 55 kg konnte er mehr als verdient den 1. Platz einfahren. In der Gewichtsklasse bis 66 kg gegen einen deutlich schwereren und erfahreneren Gegner konnte er stark mitkämpfen und erzielte den 2. Platz. Leon Pollross (-55 kg) musste sich nur seinem Vereinskollegen geschlagen geben und holte damit souverän Silber. Marcel Elian (-34 kg) durfte sich ebenfalls mit einer starken Leistung über den 3. Platz freuen.

Somit holte der JCW insgesamt fünf Mal Gold, acht Mal Silber, neun Mal Bronze, drei 4. Plätze und vier 5. Plätze.