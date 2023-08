Platz fünf in Budapest: Michaela Polleres verpasst Medaille knapp

Michaela Polleres reiste als Titelverteidigerin zum World Judo Masters in Budapest. Die Nummer drei der Weltrangliste startete in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm mit einem Sieg gegen die Israelin Maya Goshen. Im April hatte Polleres beim Grand-Slam-Turnier gegen die Israelin noch eine Niederlage kassiert. Und auch diesmal tat sich die Weltranglisten-Dritte sehr schwer. Nach nur sieben Sekunden ging Goshen mit Waza-ari (nach Seoi-nage) in Führung, ein par Sekunden später kassierte die ÖJV-Athletin auch noch ein Shido. Bis 14 Sekunden vor Schluss lag die Favoritin zurück, dann glich sie mit einer Kontertechnik aus (Ura-nage) im buchstäblich letzten Moment aus. Nach 5:40 Minuten Kampfzeit gelang Michaela Polleres die entscheidende Wertung (Ouchi-gari).

Die Ternitzerin geriet auch im Viertelfinale gegen die zweifache Saisonsiegerin Elisavet Teltsidou aus Griechenland schnell mit Waza-ari in Rückstand. Diesmal blieb der Umschwung aus. Die Olympia-Silberne aus Tokio 2021 kassierte noch eine Wertung und verlor mit Ippon. Damit musste die 26-Jährigen den Gang in die Hoffnungsrunde antreten. Dort wartet mit der zweifachen Ex-Weltmeisterin Barbara Matic eine alte Bekannte. Im persönlichen Head-to-Head stand’s vor dem Kampf 6:3 für Polleres. Und auch in Budapest hatte die JC Wimpassing-Kämpferin letztlich (dank einer Waza-ari-Wertung) das bessere Ende für sich. Die Hoffnung von einer weiteren Masters-Medaille erfüllte sich anschließend nicht. Michaela Polleres musste sich Weltmeisterin Saki Niizoe (Japan) letztlich mit drei Shidos (Hansoku-make) geschlagen geben. Platz fünf bringt 648 Punkte für die Weltrangliste. Am morgigen Sonntag ist Polleres' Wimpassinger Vereinskollege Aaron Fara im Einsatz.