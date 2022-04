Judo Polleres bei EM in Sofia im Kampf um Bronze

Michaela Polleres (blau) gegen Van Dijke in Bedrängnis Foto: APA/AFP

D ie Oberösterreicherin Sabrina Filzmoser bleibt vorerst Österreichs letzte Judo-Europameisterin. Das ÖJV-Ziel, erstmals seit ihrem Sieg 2011 bei den Titelkämpfen in Sofia zuzuschlagen, wurde am Samstag verpasst. Michaela Polleres hatte aber in der Klasse bis 70 kg noch eine Bronze-Chance.