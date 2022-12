Polleres erkämpfte sich Masters-Gold in Jerusalem

Werbung

Andere Leute schreiben in diesen Tagen Weihnachtskarten, Michaela Polleres schreibt Judo-Geschichte! Bei den Masters in Israel holt sie als erste Österreicherin überhaupt die erste Goldmedaille bei diesem Top-Event. Gegen Ex-Weltmeisterin Marie-Eve Gahie im Finale gelang ihr die Krönung eines starken Turnierverlaufs.

„Marie ist richtig stark in den Kampf gestartet. Beim ersten Wurf hab‘ ich mir noch beim Landen gedacht: Das darf ja nicht wahr sein, so schnell in Rückstand zu geraten. Aber dann bin ich immer stärker geworden und konnte zum Glück schnell ausgleichen. Ab dem Moment war mir dann klar, dass ich sie schlagen kann“, schildert Polleres.

Ein entscheidendes Plus war Polleres’ mentale Stärke. „Marie attackiert viel und das Kontern liegt mir – mit ihrem Kampfstil komme ich meistens sehr gut zurecht“, analysiert Polleres.

Der entscheidende Wurf gelang der JC Wimpassing-Judoka nach 4:18 Minuten Kampfzeit mit ihrem zweiten Waza-ari im Golden Score. Mit ihrem besten Resultat dieser Saison verbuchte Polleres 1.800 Punkte, für sie war es die zweite Medaille bei den Masters (nach Bronze 2018 in China).

Der Erfolg ist nicht hoch genug einzuordnen. „Das Masters ist mit der WM das wichtigste Turnier des Jahres – und in Israel waren eigentlich noch mehr Topleute am Start wie letztes Jahr bei Olympia in Tokio, weil nicht nur eine Judoka pro Nation erlaubt ist. Für mich ist dieser Erfolg daher ziemlich am selben Level wie Olympia-Silber, natürlich auch, weil es diesmal Gold ist“, jubelt Polleres über das schönste aller Edelmetalle.

„Der Moment als mir klar wurde, dass ich Gold sicher habe, war unbeschreiblich. Das war Freude pur, da ist die ganze Anspannung abgefallen und die Emotionen sind einfach aus mir rausgebrochen. Auch nach über vier Jahren wieder einmal die österreichische Bundeshymne auf World-Tour-Ebene hören zu können, war ein Gänsehaut-Moment pur“, so Polleres weiter.