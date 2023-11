Ternitzerin Michaela Polleres unterliegt bei EM im Auftaktkampf

Eigentlich war eine Medaille das erklärte Ziel von Michaela Polleres bei der Europameisterschaft im französischen Montpellier. Der Traum von Edelmetall platzte für die 26-Jährige allerdings schon in der Runde der letzten 32. Ganz überraschend kam das frühe Aus nicht, denn schon bei der Auslosung musste die ÖJV-Delegation schlucken. Die Nummer zwei des Turniers traf auf die Slowenin Anka Pogacnik, ihre Angstgegnerin. Die letzten fünf Kämpfe gingen allesamt an die eigentliche Außenseiterin. „Michi ist in allen Belangen die bessere Kämpferin. Ich hoffe, sie kann die letzten Niederlagen ausblenden“, meinte Sportdirektor Markus Moser im Vorfeld.

Doch die Durststrecke wächst auf sechs Niederlagen an. Nach exakt vier Minuten gelang Pogacnik mit einem Waza-ari die entscheidende Wertung. Eine Medaille verpasste die Slowenin in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm in weiterer Folge knapp, unterlag Barbara Matic (Kroatien) im Bronzekampf. Auch Polleres muss auf ihre zweite EM-Medaille nach 2018 warten. Österreich ist bei den Titelkämpfen in Frankreich noch ohne Medaille. Am morgigen Sonntag, dem letzten Wettkampftag, gilt Polleres' Wimpassing-Teamkollege Aaron Fara in der Klasse bis 100 Kilogramm als Medaillenkandidat.