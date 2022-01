Top-Jahr für Wimpassinger Judoka

Der JC Wimpassing feierte heuer und wie auch schon die Jahre zuvor zahlreiche Erfolge. Der NÖN berichteten die Judokämpfer, wie das Jahr aus ihrer Sicht verlaufen ist.

„Am meisten stolz bin ich natürlich auf meinen Militär-WM-Titel. Ich habe stark gekämpft und wollte das Ding unbedingt holen. Leider konnte ich mich für die Olympischen Spiele in Tokio nicht qualifizieren“, berichtet Lukas Reiter. Michaela Polleres erlebte das erfolgreichste Jahr ihrer gesamten Judokarriere: „Wie könnte es anders sein, waren eindeutig die WM (Bronze) sowie die Olympischen Spiele (Silber) meine persönlichen Highlights. Besonders hab ich mich über die Revanche in Japan gegen die Weltmeisterin Barbara Matic gefreut.

Das gab mir noch mehr Kraft für das Finale“, so die 24-Jährige. Auch Lisa Grabner ist mit ihren Leistungen zufrieden: „Allgemein war es ein sehr gutes Jahr für mich. Vor allem bin ich froh, dass ich bei der U21-EM in Luxemburg Bronze gewonnen habe und den Junioren-Bereich so schön abschließen konnte!“

Marlene Hunger hatte ein schwieriges Jahr, konnte sich aber wieder zurückkämpfen: „Ich hatte einen guten Start ins Jahr und konnte mir die Starterlaubnis für meinen ersten Grand Slam holen. Dann gab es einen schweren Rückschlag durch meine Knieverletzungen, ich musste bis Oktober pausieren. Deshalb bin ich sehr glücklich, dass mein Comeback bei der Militär-WM mit Platz drei endete!“ Aaron Fara war für ein Statement nicht zu erreichen.

Obmann Erwin Häring zieht mit gemischten Gefühlen sein Fazit: „Sportlich hätte es für uns kaum besser laufen können. Alle im Verein haben das Maximum herausgeholt und ich möchte vor allem unserem Spitzentrainer Adi Zeltner danken. Auch bin ich der Gemeinde Wimpassing dankbar, die stets zu 100 Prozent hinter uns gestanden ist. Im Amateur-Bereich war es sehr mühsam, da die Kämpfer kaum trainieren durften, wir sie jedoch auch bei der Stange halten mussten. Ich hoffe, das wird 2022 besser.