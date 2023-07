Uni-EM bringt für Hunger Blech

Als einzige Vertreterin des JC Wimpassing startete Marlene Hunger bei den European University Games in Zagreb. In der Klasse bis 78 kg traf die Niederösterreicherin zunächst auf die Britin Riddlesdell. Nach etwa einer Minute entschied hunger den Kampf dank Ippon für sich. In Runde zwei gab es gegen die spätere Silbermedaillengewinnerin Cvijic aus Serbien eine Niederlage. Ihre Gegnerin erzielte kurz vor Schluss mit der Beintechnik Osoto gari die entscheidend.

In der Hoffnungsrunde feierte Hunger Siege gegen die Französin Guede (Osoto gari) und die Kroatin Gobec (Aushebetechnik Uranage). Im Bronze-Kampf geriet Hunger gegen die Niederländerin Heck wegen einer Selbstfalltechnik mit einem Waza-Ari in Rückstand. Trotz energischer Angriffe konnte die Österreicherin den Rückstand nicht mehr wett machen. Somit blieb am Ende Blech, Platz fünf. „Ich habe einige Chancen in diesem Kampf leider nicht nützen können und mir hat in der Endphase des fünften Kampfes einfach noch die nötige Kraft gefehlt.“ berichtet Hunger. „Es war wieder ein deutliches Lebenszeichen nach ihrer langen Verletzungspause. Der fünfte Platz ist eine respektable Leistung und zeigt in die richtige Richtung“ freut sich Trainer Adi Zeltner mit seiner Athletin.

Im Mixed-Bewerb gab es Platz sieben

Die Wimpassingerin startete tags darauf auch im Mixed Team Bewerb +70 kg im Team „University of Vienna“. Zunächst konnte sie in Runde eins beim 4:1-Sieg gegen „University of Zagreb“ einen wichtigen Sieg beisteuern.

In Runde zwei setzte sich jedoch das auf Nummer eins gesetzte Team von „Sumy State University“ aus der Ukraine klar mit 4:0 durch, wobei Hungers Gewichtsklasse nicht mehr ausgekämpft wurde. Im Kampf um den Einzug in den Bronze-Kampf gegen „University Vasile Alecsandri of Bacau“ aus Rumänien unterlag Team Österreich denkbar knapp mit 3:4 und landete damit in der Endabrechnung auf dem siebenten Rang.