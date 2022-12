Vierter Titel in lila für die JC Wimpassing-Damen

Werbung

Aller guten Dinge sind vier! Zum vierten Mal in Folge setzen sich die Damen des JC Wimpassing die Bundesliga-Krone auf. Vor Beginn der Herbstrunde zeichnete sich ein Zweikampf zwischen Wimpassing und der Auswahlmannschaft von Sanjindo Bischofshofen ab.

Beide Teams konnten im Frühjahr je drei Mal gewinnen. Im direkten Duell gegeneinander gab es ein 3:3 Remis. In der Feinwertung lagen aber die Pongauer mit einem Ipponsieg (zehn Punkte) im Vergleich zu einem Wazaarisieg (sieben Punkte) knapp vorne. Zusätzlich dazu mussten die Wimpassingerinnen den Ausfall ihrer 52 kg-Athletin verkraften, in jeder Begegnung einen Fight kampflos abgeben. Trainer Adi Zeltners Marschrichtung war klar: „Wir müssen all unsere Kämpfe gewinnen, und das mit Ippon. Nur dann können wir aus eigener Kraft wieder Meister werden!“

„Wir müssen alle unsere Kämpfe gewinnen…“

Adi Zeltner, Cheftrainer, JC Wimpassing

Zur letzten Runde nach Leibnitz reisten die JCW-Ladys. Sowohl die beiden Landesauswahlen von Tirol und der Steiermark als auch ASKÖ Reichraming konnten in Folge jeweils klar mit 5:1 (50:10) besiegt werden. Im letzten Fight gegen UJZ Mühlviertel gab es dann sogar einen 5:0 (50:0)-Erfolg. Coach Adi Zeltner stellte seine Fähigkeiten als Taktiker unter Beweis und sollte für den Poker belohnt werden, weil Kathy Tanzer in einer höheren Gewichtsklasse prompt gewann.

Somit konnte die Meistertruppe aus Wimpassing souverän all ihre 20 Fights vorzeitig mit Ippon gewinnen. Für die Punkte des alten und neuen Meisters in der entscheidenden Herbstrunde in Leibnitz sorgten: Kathy Tanzer – vier Siege (-48/-52), Verena Hiden – zwei Siege (-57), Lisa Grabner – drei Siege (-57/-63), Fanny Schlögl – drei Siege (-63), Michi Polleres – vier Siege (-70), Marlene Hunger – zwei Siege (+70), Daniela Polleres – zwei Siege (+70).

Eine Klasse für sich war Olympia-Heldin Michaela Polleres – „Mrs. Bundesliga 2022“: Als einzige Kämpferin gelang ihr das Kunststück im gesamten Damen-Liga-Bewerb, alle acht Kämpfe vorzeitig mit Ippon für sich zu entscheiden.