Wimpassing-Kämpfer Aaron Fara bei EM auf Platz sieben

Der Bad Erlacher Aaron Fara belegte am dritten und letzten Wettkampftag der Europameisterschaft in Montpellier (Frankreich) den siebenten Rang in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm. Der 26-jährige Niederösterreicher setzte sich in der Vorrunde gegen Zsombor Veg (Ungarn) und Marko Kumric (Kroatien) durch. Im Viertelfinale unterlag Fara dem Weltranglisten-Ersten Ilia Sulamanidze aus Georgien ebenso mit Ippon wie in der Repechage dem Schweizer Daniel Eich. Es war für Fara der zweite siebente Rang bei einer Europameisterschaft (nach 2018).

„Mit dem siebenten Rang bin ich nicht unzufrieden, aber mit meiner Leistung in den vier Kämpfen. Da wäre viel mehr möglich gewesen – zumindest ein Platz im Finalblock“, resümiert der JC Wimpassing-Kämpfer zwiegespalten: „Andererseits bin ich sehr froh, dass das Jahr für mich jetzt zu Ende geht. Ich habe bei Grand-Slams die Ränge eins, zwei und drei belegt, dazu jetzt den siebenten Platz in Montpellier – das hätte ich zu Saisonbeginn für unmöglich gehalten. Es war eine Top-Saison, ich bin auf Olympia-Kurs. Wenn mir daswer im Jänner gesagt hättest, hätte ich ihn ausgelacht“, meinte Aaron Fara nach dem Wettkampf.