Michi Polleres traf gleich in ihrem Auftaktkampf wieder auf Gabriela Willems, ihre Finalgegnerin vom letzten Grand Prix vor zwei Wochen in Cancun (Mexiko).

Auch dieses Mal siegte sie wieder durch Ippon im Golden Score.

Im nächsten Kampf, gegen die Deutsche Miriam Butkereit, ging Michi wie gewohnt in Führung , wurde aber gegen die spätere Finalistin noch kurz vor Kampf ausgekontert und musste in die Hoffnungsrunde.

Dort konnte sie die topgesetzte Europameisterin 2017 und Grand Slam Siegerin Sanne van Dijke (Niederlande) bezwingen.

Im Bronzekampf gegen die WM-Dritte von 2017, die Spanierin Maria Bernabeu beendete Michi den Kampf vorzeitig mit Ippon für Würgegriff.

Es ist ihre erste Grand Slam Medaille in ihrer jungen Karriere. Dafür gibt es 500 Punkte in der Weltrangliste und wertvolle 250 Punkte für das Olympia-Ranking.

Lukas Reiter konnte in der Klasse bis 73 kg zunächst den Weltranglisten 19-ten und Lokalmatador Victor Scortov mit Ippon bezwingen, bevor er dem als Nummer 2 gesetzten Schweden Thommy Macias durch Beinfeger (große Innensichel)unterlag. Der Schwede wird in Folge Dritter und Lukas Reiter nimmt 160 Weltranglistenpunkte mit nach Hause.

Ein hartes Los hatte Tina Zeltner in der Klasse bis 63 kg. Gleich im Auftaktkampf traf sie auf die WM Dritte Juul Frannsen aus Holland. In einem offenen Kampf gegen die Weltranglisten Fünfte unterlag Tina erst zehn Sekunden vor Schluß durch Tai otoshi. Frannsen gewann in Folge diesen Grand Slam.

Aaron Fara, bis 100 kg, kämpft erst morgen Montag in Abu Dhabi.