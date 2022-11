Wimpassinger Duo in Kop auf der Matte

Werbung

Zwei Vertreter vom JC Wimpassing stiegen beim European Cup in der Altersklasse U18 in Slowenien auf die Matte. Für den erst 15-jährigen Hozan Arslan stand Erfahrung sammeln ganz oben auf der Prioritätenliste. Er lieferte gegen den Kroaten Rocco Matosevic einen beherzigten Kampf, eine strittige Entscheidung ließ ihn aber aus dem Bewerb ausscheiden.

„Niklas hat wieder gezeigt, dass er da ganz vorne mitmachen kann.“

Niklas Weitzbauer (Gewichtsklasse -90kg) setzte sich in seinem Auftaktkampf gegen den Bosnier Mirza Dzaferovic durch, auch in Runde zwei gegen den späteren Silber-Medaillengewinner Alexandru Dinca machte er eine gute Figur, eine Unachtsamkeit kostete ihm aber den Kampf. In der Hoffnungsrunde nahm „Weitzi“ Mate Shalkiani aus dem Bewerb, ehe ihm der Einzug in das Duell um Bronze vor allem wegen kuriosen Kampfrichterentscheidungen verwehrt blieb. Trainer Zeltner: „Niklas hat wieder gezeigt, dass er da ganz vorne mitmachen kann.“