Wimpassinger Hozan Arslan gewinnt internationales Nachwuchs-Turnier

Gleich 16 Nationen kämpften im tschechischen Brünn, bei einem der größten Nachwuchs-Turniere Europas, um die Medaillen. Der 16-jährige Hozan Arslan (JC Wimpassing) holte Gold. In der U18 setzte er sich in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm im 58-köpfigen Starterfeld durch. Arslan gewann alle sechs Kämpfe vorzeitig mit Ippon.

„Er zeigte bei all seinen Kämpfen Mut zum Angriff, blitzschnelle Aktionen und ein bereits enormes Technikpotenzial“ schwärmt Cheftrainer Adi Zeltner von seinen Schützling: „Hozan ist fokussiert, er möchte ganz nach oben, will einmal l auf der IJF World Tour zu den Besten gehören, Wenn er so weitermacht, könnte ihm das auch gelingen, auch wenn bis dahin noch sehr viel Schweiß fließen muss“, analysiert Zeltner.

Scharner gewinnt Bronze

Wimpassing-Kollege Oliver Scharner konnte sich im Schwergewicht (+90 Kilo) ebenfalls eine Medaille holen. Im entscheidenden Bronze-Fight besiegte er seinen tschechischen Kontrahenten vorzeitig mit einem Würgegriff-Ippon.

In der U16 schaffte es Christoph Vakil in der Klasse bis 50 kg mit zwei Ipponsiegen bis zum Einzug in die Platzierungskämpfe. Dort wurde er mit einem Hebel überrascht und landete somit im Endklassement au Position sieben.