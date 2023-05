Wimpassinger Judoka Polleres und Fara im Kampf um WM-Medaillen

Am Sonntag beginnt in Doha (Katar) die Judo-Weltmeisterschaft. Die Olympia-Silbermedaillengewinnerin Michaela Polleres greift dann am Donnerstag in der Klasse bis 70 Kilogramm ins Wettkampfgeschehen ein. Zu den Außenseiter auf Edelmetall zählt auch ihr Wimpassinger Vereinskollege Aaron Fara. Der Bad Erlacher erkämpfte in dieser Saison schon Gold und Silber bei Grand Slam-Turnieren und steht am Freitag in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm auf der Matte. Das Duo gilt neben Shamil Borchashvili (-81 Kilo) zu den heißen rot-weiß-roten Eisen.

Der Anspruch ist gestiegen

„Durch die letzten Erfolge sind die Ansprüche gestiegen. Wir wollen zwei Medaillen und das ist durchaus realistisch. Als 2021 kam waren da in erster Linie nur Michi (Polleres) und Shamil (Borchashvili). Mittlerweile haben wir mit Wachid (Borchashvili) und Aaron (Fara) vier, die jederzeit für eine Medaille gut sind. Und auch die anderen können durchaus überraschen. Wir sind ein starkes Team und definitiv international konkurrenzfähig. Die Maßnahmen wirken. Durch das verstärkte gemeinsame Training sind wir klar stärker geworden. Großer Unterschied zum ersten Jahr: Jetzt haben wir ein größeres Trainerteam, können noch individueller arbeiten“, blickt Teamchefin Yvonne Snir-Bönisch optimistisch auf die WM.

Polleres traut sich den Titel zu

Michaela Polleres nimmt nach WM-Bronze 2021 und Olympia-Silber wenige Wochen später ihre dritte Medaille bei einem internationalen Großereignis ins Visier. „Die Erfolge geben mir eine gewisse Lockerheit, aber natürlich steigen auch meine Ansprüche. Ich bin taktisch und judo-technisch sicher stärker als vor zwei Jahren. An einem guten Tag ist alles möglich, auch der WM-Titel. Das ist mein großes Ziel. Die Vorbereitung ist jedenfalls sehr gut verlaufen: In meiner Gewichtsklasse wird's - wenn's normal läuft - auf ein Duell der acht gesetzten Athletinnen hinauslaufen. Von denen, mich eingeschlossen, hat jede das Zeug zum WM-Titel."

Medaillenkandidat statt Karriereende

Fara muss auf einen Erfolg auf der WM-Bühne hingegen noch warten: „Die letzten vier WM-Teilnahmen waren zu vergessen: Ich kam, wurde geworfen und habe anschließend gut gegessen. Ich war ein Teilnehmer im olympischen Sinne des Dabei-Seins“, blickt der 25-Jährige mit Galgenhumor auf seine bisherigen WM-Starts zurück: „Jetzt bin ich ein anderer Aaron. Ich bin bekannt dafür, Ippon zu werfen. Das will ich auch in Doha zeigen. Ich bin nach Grand-Slam-Gold und -Silber voller Selbstvertrauen und gebe mir auch bei der WM gute Chancen. Also wenn Yvonne sagt: Sie erwartet zwei Medaillen - dann sage ich: Eigentlich können wir locker auch drei Medaillen gewinnen. Ein bisschen verrückt ist es schon: Im Februar wollte ich mit dem Judo aufhören, jetzt könnte ich bei der WM schon alles klar machen in Sachen Olympia-Ticket. Das wäre mein Wunsch-Szenario."