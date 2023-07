Wimpassinger Judoka schrammen am Podest vorbei

Bereits in seinem ersten Juniorenjahr konnte sich der 17-jährige Niklas Weitzbauer in der U21-EM-Qualifikation beim European Cup in Birmingham (Großbritannien) mit einem starken fünften Rang in Szene setzen. Als einer der Jüngsten im Feld der Klasse -90 Kilo konnte er sich überraschend klar mit drei Siegen und nur einer Niederlage gegen den auf Nummer eins gesetzten Franzosen David Ali für den Bronzekampf qualifizieren.

Im entscheidenden Bronze-Finale gegen den Niederländer Lars van Oostrum wurde er jedoch nach eigenem misslungenem Schulterwurf mit Würgegriff überrascht. Am Ende landete Weitzbauer am starken fünften Rang. Schon in zwei Wochen gibt es für ihn die nächste Chance beim European Cup U21 im ungarischen Paks.

Gelunges Comeback von Lisa Grabner

Nationalkaderathletin Lisa Grabner kämpfte erstmals wieder nach ihrer dreimonatigen Zwangspause nach ihrer Knieverletzung, zugezogen beim Weltcup in Warschau im Februar dieses Jahres. Sie zeigte beim European Cup in Podcetrtec (Slowenien) erstmals wieder auf. In der Klasse -57 Kilo konnte sie sich nach einer Auftaktniederlage gegen die spätere Finalistin Emma Nalbat (Niederlande) in der darauffolgenden Hoffnungsrunde gelang mit drei Siegen der Einzug ins Bronze-Finale qualifizieren. Dort traf sie auf Nationalteamkollegin Julia Sommer. Nach kräftezehrendem Kampf von fast sechs Minuten ohne Wertungen entschied im Golden Score die dritte Strafe gegen Grabner den Kampf. Sie verpasste dadurch bei ihrem Comeback mit Rang fünf haarscharf einen Podiumsplatz. Ihr nächster Wettkampf wird die Studenten-Weltmeisterschaft Ende Juli im chinesischen Chengdu sein.

Mario Buchebner startete in der Klasse bis 90 Kilo mit einem Sieg. Nach einer Niederlage in Runde zwei kehrte der JC Wimpassing-Kämpfer in der Hoffnungsrunde in die Erfolgsspur zurück. Am Ende beendete er das Turnier auf Platz neun. „Mario hat eine sehr starke Wettkampf-Leistung gezeigt, der erreichte Rang spiegelt nicht ganz sein Potenzial wider, da hätte er auch weiter vorne landen können“, resümiert Betreuer Adi Zeltner.