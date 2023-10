Wimpassinger Nachwuchs stark

Bei der zweiten Runde des Berger Nachwuchscup in Krems duellierten sich die Talente des JC Wimpassing mit den Alterskollegen aus 20 verschiedenen Vereinen. In der U10 dominierte Magdalena Klöckel die Gewichtsklasse bis 28 Kilo. Mit drei Blitzsiegen schnappte sich die Wimpassing-Kämpferin den Turniersieg. In der Klasse bis 32 Kilo kam es zum vereinsinternen Duell zwischen Lara Strebinger und Vanessa Supin. Strebinger entschied den Kampf für sich und freute sich nach einem weiteren Sieg, sowie einer Niederlage über Silber. Supin stand als Dritte auf dem Podest.Bei den Burschen nahm es Felix Fischer in der Klasse bis 27 Kilo mit zehn Konkurrenten auf. Fischer gewann die Vorrundenkämpfe souverän. Erst im Finale musste er sich geschlagen geben und holte somit Silber.

In der U12 wurden Marlene Lechner, Gor Hakobjan und Sophia Frey Zweite. Foto: privat

In der U12 gab es für den JC Wimpassing drei Silbermedaillen: Sophia Frey wurde in der Klasse bis 32 Kilo, genauso Zweite, wie Marlene Lechner in der Klasse bis 40 Kilo und Gor Hakobjan in der Klasse bis 30 Kilo.

In der U14 dominierte Ilvie Brunner (bis 44 Kilo) ihren ersten Kampf, unterlag nach einer Unachtsamkeit im zweiten Kampf aber in der Überzeit, was am Ende Silber bedeutete. Luis Polleres (über 66 Kilo) hatte einen einzigen Gegner in seiner Klasse und unterlag in zwei der drei Kämpfe — ebenfalls Silber. Einen Wimpassinger Tagessieg gab es hingegen in der U16. Thomas Seiser setzte sich in der Klasse bis 60 Kilo auf beeindruckende Art und Weise zweimal gegen seinen einzigen Konkurrenten durch und holte damit die Goldmedaille.