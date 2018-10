Unter einem großen Teilnehmerfeld von 756 Athleten bei der Weltmeisterschaft in Aserbaidschan waren erstmals drei aus der österreichischen Judohochburg Wimpassing vertreten. Aaron Fara, Michaela Polleres sowie Lukas Reiter konnten zwar keine Medaille in ihr Gepäck verfrachten, dafür aber zukunftsweisende Erfahrungspunkte mit nach Hause nehmen. Vereinstrainer Adi Zeltner, sieht in seinen Schützlingen Potenzial für mehr.

„Erfreulich war, dass alle drei eine realistische Chance hatten, ihre Kämpfe zu gewinnen. Das gibt Mut und Hoffnung für die kommenden Aufgaben. Sie spüren, dass sie auf diesem hohen Niveau mithalten können und mit einem Quäntchen Glück, auch als Sieger von der Matte hätten gehen können“, strahlt Zeltner Zuversicht aus. Vor der WM hingen die Trauben für die Debütanten Polleres und Fara hoch. Immerhin hätte es für den Gewinner des Turniers satte 2000 Weltcup-Punkte gegeben und zugleich die Hälfte davon auch in der Olympia-Qualifikation für Tokio 2020. Ein zusätzlicher Ansporn für die beiden Wimpassinger.

Lukas Reiter präsentierte sich am stärksten

Doch Michaela Polleres war von den Spuren einer Erkrankung, die sie unmittelbar vor dem Bewerb noch hatte, gezeichnet und konnte somit nicht zu 100 Prozent ihr Potenzial abrufen. Nach einem Freilos musste sie in ihrem Auftaktkampf gegen Irin Fletcher, nach Gleichstand in die Verlängerung. Hier offenbarte sich der unbedingte Siegeswillen beider Judoathletinnen. Der nervenaufreibende Kampf dauerte acht Minuten lang, ehe sich die Gegnerin mit einem Festhaltegriff dann doch durchsetzen konnte. Immerhin erreichte die engagiert aufkämpfende Polleres bei der Team-WM gegen Gastgeber Aserbaidschan den einzigen Punkt für Österreich.

Aaron Fara bekam es zum Auftakt gegen den international sehr erfahrenen Borodavsko aus Lettland zu tun. Der Routinier setzte den Wimpassinger mit einer einwandfrei ausgeführten Selbstfalltechnik außer Gefecht. Damit nahm Faras WM-Debüt ein vorzeitiges Ende.

Am stärksten präsentierte sich Lukas Reiter, der in Runde eins gegen den als Favoriten gehandelten Kubaner Estrada, rasch mit Wazaari aufgrund einer tiefen Eindrehtechnik siegte. Genauso rasch wendete sich das Blatt und Estrada glich mit mithilfe eines Beinfegers aus. Nach acht Minuten Kampf auf Biegen und Brechen ging der Kubaner als Sieger von der Matte. „Sie trainieren fleißig und bis Tokio 2020 ist noch Zeit. Beim Grand Prix in Mexiko werden sie ungebrochen wieder voll angreifen“, so Zeltner.