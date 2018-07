Es bedurfte den Damen des JC Wimpassing genau einen Anlauf, um die Judobundesliga für sich zu entscheiden. Unerschütterlicher Teamgeist und taktisches Kalkül von Coach Adi Zeltner stellen das Erfolgsrezept dar. Das begeisterte Heimpublikum wich nie von der Seite.

Vor grandioser heimischer Kulisse gingen die Damen des JCW beim Final-Four an den Start. Gleich zu Beginn wurden dem Judoteam Shiai Do mit einem 11:3 ganz klar die Grenzen aufgezeigt. Sarah Stromayer, Tina Zeltner und Michaela Polleres siegten jeweils zweimal. Unter anderen konnte auch Judostern Lisa Grabner einen Sieg in dieser Partie beisteuern. Im zweiten Halbfinale setzte sich Cafe + Co Samurai gegen die Kämpferinnen vom ESV Sanjindo 9:5 durch. Damit stand ein Aufeinandertreffen der Wienerinnen gegen den JC Wimpassing fest.

Die Heimmannschaft lieferte packende Kämpfe ab. Einige Athletinnen mussten bis ins Golden Score und über sechs Minuten fighten. Das Geheimrezept der Saison wurde von Trainer Adi Zeltner für jedermann offenbart: „Wir sind ein Team, der Teamgeist machts aus, die Mannschaft ist schon seit Kindestagen beinander und der Teamgeist ist über allem gestanden!“ Doch Adi Zeltner selbst, der stets hochfokussiert am Werke war und seine Mädels nach Leibeskräften anfeuerte und optimal auf die Begegnungen einstellte, ist dieser Erfolg ebenso zu verdanken. Am Ende des Finales hieß es 8:6 für den JC Wimpassing, der Ligameister stand damit fest.