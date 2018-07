Es war der erst dritte Wettkampf in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm von Lisa Grabner. Eine Kategorie, die sehr schwierig ist. Trotzdem errang das Talent einen großartigen Erfolg und holte bei der U18-EM in Sarajevo Bronze. Sie war die einzige weibliche ÖJV-Athletin mit dieser Auszeichnung.

Ganz souverän absolvierte der Wimpassinger Judostern seine ersten drei Kämpfe bis zum Halbfinale. Den Auftaktsieg fuhr die Niederösterreicherin gegen die Gastgeberin Ema Brkanic, mit einem vorzeitigen Würgegriff nach bereits 30 Sekunden, ein. Die zweite Begegnung, gegen die Spanierin Laura Vazquez Fernandez, stellte die junge Sportlerin vor so manche Schwierigkeit. Dennoch konnte sie ihre Schnelligkeit ausspielen und mit einem Beinfeger für den kampfentscheidenden Wazaari-Sieg sorgen. Außerordentliche Geschicklichkeit bewies Grabner gegen ihre nächste Kontrahentin Malin Fischer aus Deutschland.

Diese konnte nämlich mit einer Selbstfalltechnik bezwungen werden. Eine besonders unangenehme Gegnerin ließ aber noch auf sich warten. Bis fest stand, dass die nächste Konkurrentin Hasret Bozkurt aus der Türkei heißen wird. Grabner war vorgewarnt, da sie der Türkin in Berlin heuer bereits einmal gegenüberstand und die hartnäckige Bozkurt nur mit viel Einsatz besiegen konnte. Genau deswegen war die Türkin nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Fürs Halbfinale bannte sich also eine wahre Zitterpartie an.

Die starke Türkin überraschte ihre Konkurrentin mit einem Kopfwurf und revanchierte sich damit tatsächlich für die Pleite in Berlin. In weiterer Folge wurde Bozkurt Europameisterin. Im österreichischen Duell um die Bronzemedaille gegen Rosa Wöss machte Lisa Grabner kurzen Prozess und siegte nach einer Minute rasch durch einen Festhaltegriff. Grabner jubelte und war überglücklich, wieder am Podest stehen zu dürfen, wie auch ihr Trainer Adi Zeltner: „Sie war fokussiert und hat beherzt gekämpft. Sie hat die taktischen Aufgaben gut gelöst!“ Der Höhenflug der Judohochburg Wimpassing hält also an.