Kroiss trat im K1-Lightheavyweight bis 81 Kilogramm gegen den Deutschen Georg Ogbwei an und kürte sich dank seiner Technik, die sich stark an Muay Thai orientiert, zum Europameister. In der Weltrangliste der World Kickboxing Federation Amateur Division belegt der Athlet aktuell den ersten Rang.

K1 ist eine Disziplin, wo Technikelemente von mehreren Kampfkünsten wie Boxen, Karate, Muay Thai usw. einfließen. In Korneuburg galt es, diese Kombination praktisch in Perfektion auszuführen: „Ich wusste, dass Georg ein guter Kämpfer ist, deshalb hatte ich auch großen Respekt, so wie eigentlich vor jedem Gegner. Meine taktische Ausrichtung lag hauptsächlich im Attackieren seiner Beine. Dadurch konnte ich ihn auch gut in Schach halten und mein Plan ging auf“, berichtet Kroiss.

Gewinnen konnte der dynamische Kampfsportler nach fünf Runden mit 2:1 nach Punkten. „Zu Beginn des Kampfes, in Runde eins, konnte ich Ogbeiwi sogar fast K.O. schlagen, jedoch war ich dann zu schlampig im Nachsetzen“, zeigt sich der frischgebackene Europameister selbstkritisch: „Weiters möchte ich mich auch bei allen Leuten bedanken, die live vor Ort oder auch im Livestream kräftig Unterstützung geliefert haben.“

Über Jahre hinweg hat sich Lukas Kroiss einen individuellen Kampfstil angeeignet. Da er jedoch längere Zeit in Thailand verbracht hat, ist sein Verhalten im Ring dementsprechend Thai-lastig.