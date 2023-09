Kein Bremsen in Schlöglmühl

Die Visiere der Piloten gehen nach unten. Die Ampel schaltete auf Grün. Die Piloten drücken das Gaspedal durch. So war es am Samstag bei der zweiten Auflage des Rax Kart Race in Schlöglmühl. Das Betriebsgelände der H.J. Erhart GmbH wurde einen Nachmittag lang zur Rennstrecke.

Die Startplätze für das Event waren schon lange im Voraus vergriffen. 56 Teams, rund 170 Fahrer, drehten im Laufe des Renntags ihre Runden. Im großen Finale fiel die Entscheidung um den Sieg. Die schwarz-weiß-karierte Flagge fiel schlussendlich für Tonis Short Team. Auf Platz zwei fuhr das Trio von World of Fire über die Ziellinie. Auf Platz drei landeten die Lokalmatadore der H.J.Erhart GmbH.