Gegen Neunkirchens Damen sind immer alle in Top-Form

Es ist ein Phänomen. Egal welche Gegnerinnen gegen Neunkirchens Damen in der Superliga spielen, sie wachsen über sich hinaus. „Die Gegnerinnen passen sich meistens unserem Niveau an“, beobachtet Teamkpitän Neunkirchens Klaus Braun. So hatten die Bezirkshauptstädterinnen auch am Samstag gegen SKC Kleinwarasdorf ein gegnerisches Team in Top-Form zu Gast.

Die Burgenländerinnen spielten mit 3.424 Kegel einen Vereinsrekord. Doch Neunkirchen lieferte ab. „Wir haben den Bahnrekord nur knapp verpasst, so eine Leistung war aber notwendig um die Partie zu gewinnen“, fasst Braun nach dem 6:2-Sieg der Neunkirchnerinnen zusammen.

Kurioses Detail: Gleich dreimal gewann jene Spielerin, die weniger Kegel warf. Monika Nguyen siegte mit 3:1 in Durchgängen, obwohl sie zehn Kegel weniger als ihre Gegnerinnen hatte. Julia Huber verlor wiederum, obwohl sie im Gegensatz zu ihrer Konkurrentin die 600er-Marke knackte, aber nur einen Durchgang für sich entschied. Fiona Steiner räumte in ihrem Spiel sechs Holz mehr als die Kleinwarasdorferin, unterlag aber mit 1,5:2,5. „Es war eine enge Kiste, aber ein verdienter Sieg“, pustet Braun durch. Auch wenn Neunkirchen bisher selten wirklich dominant auftrat mit der ersten Phase der Saison ist Braun nicht unzufrieden: „Wir hatten bis auf das allererste Spiel konstante Leistungen. Es fällt vielleicht immer eine andere ein wenig ab, aber das kompensieren wir als Team.“

Bei KSV Wien erwartet Braun ein schweres Auswärtsspiel und „die haben sich in der Vergangenheit gegen uns eigentlich immer gesteigert, aber ich bin guter Dinge, dass wir das machen werden.“