Eigentlich braucht es gar nicht so viel, um das zu beschreiben, was die Superliga-Herren in der vorletzten Runde der diesjährigen Meisterschaft geschafft haben: Sie fixierten vorzeitig den Meistertitel in der Superliga. Bei den Damen bleibt es weiterhin spannend.

Knapper hätte das Spiel der Neunkirchnerinnen gegen den KSV Wien kaum ausgehen können. Lediglich fünf Kegel entschieden darüber, ob sie dem Meistertitel noch näher rücken oder sich davon entfernen. „Eva Sajko hat die Kegel geholt. Auf einer Bahn hat sie 118 Kegel in die Vollen gespielt“, zeigt sich Coach Hans Jörg Genser begeistert. Ein Spiel, das man eigentlich nicht mehr gewinnen hätte können – die Damen haben es aber dennoch geschafft. Am 6. April findet in der letzten Runde der entscheidende Kampf statt. Erstplatzierter gegen Zweitplatzierter. Ein Punkt reicht für die Neunkirchnerinnen, um sich den Titel zu holen. „Wir trauen uns das zu!“, gibt sich Genser kämpferisch.

Während die Damen noch um den Titel zittern, dürfen die Herren schon jubeln. Diese haben mit dem 8:0-Erfolg über Leoben ihren ersten Tabellenplatz bereits fixiert. „Das alles ist mehr als nach Plan verlaufen. Es sind jetzt alle wirklich happy!“, so der stolze Obmann Roland Schwarzer.