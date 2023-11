Neunkirchens Kegel-Damen: Mit Bahnrekord für Schlager eingeschossen

Für das anstehende Schlagerspiel gegen den BBSV warfen sich Neunkirchens Damen mit einem Rekord warm. Auf der KSV Sportanlage in der Wiener Rustenschacherallee schafften die Gäste 3.569 Kegel, mehr Holz räumte dort noch kein Damenteam. „Es war eine super Leistung von den Damen. Mit dem Rekord haben sie sich selbst belohnt“, gratuliert Kapitän Klaus Braun: „Im ersten Durchgang haben die Wienerinnen noch große Gegenwehr geleistet. Danach war es wie auf einer schiefen Ebene.“

Diesmal lieferten alle sechs Spielerin ab, gab es keine die abfiel. Mit Eva Sajko (619), Monika Nguyen (613) und Fiona Steiner (602) knackten drei Spielerinnen die 600er-Marke. Keine blieb unter 565. Ob die Leistung beim 7:1-Erfolg die beste Darbietung der Saison war? „Das will ich so nicht sagen. Sie haben alle das gespielt, was sie schon die ganze Saison gezeigt haben. Diesmal hat keine ausgelassen“, analysiert Braun.Neunkirchen bleibt nur mit einem Sieg im TitelkampfNeunkirchen setzt sich mit dem vierten Sieg im sechsten Superliga-Spiel in den Top-Drei fest. Im Rennen um den Meistertitel bleibt die Luft aber dünn. BBSV Wien gewann bisher alle sechs Spiele, kommt als ungeschlagener Leader am Samstag (11 Uhr) nach Neunkirchen. „Das erfolgreichste Team Österreichs“,stellt Braun klar, aber „es ist eine 50:50-Partie. Ich will nicht sagen, dass wir Außenseiterinnen sind. Wenn ich auf die Tabelle schaue, kann ich aber auch nicht sagen, dass wir die Favoritinnen sind.“

Der Druck ist aufseiten der Neunkirchnerinnen. Bei einer Niederlage würde der Rückstand auf Platz eins auf fünf Punkte anwachsen, dann müssten die Bezirkshauptstädterinnen früh in der Saison den Titelkampf für beendet erklären. „So weit denke ich nicht. Wir sind positiv gestimmt, wenn wir die Leistungen der letzten Wochen zeigen, dann bin ich optimistisch, dass wir gewinnen werden.“