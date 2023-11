Neunkirchner Kegler: Mit vier Siegen im Gepäck auf weite Reise

Obmann Roland Schwarzer prognostizierte gegen Ritzing einen Heimsieg. Er behielt recht. Neunkirchen gewannen gegen die Gäste vom Sonnensee mit 6:2. „Der erste Durchgang war noch ausgeglichen. Im Mitteldurchgang haben wir gezeigt, wo wir wirklich stehen und der letzte Durchgang ist dann so dahin geplätschert“, fasst Schwarzer zusammen.

Ein echtes Top-Spiel lieferten sich Neunkirchens Legionär Martin Cserpnyak und Roman Gerdenitsch. Der ungarische U23-Spieler zeigte mit 662 Kegel seine beste Leistung, seit er im Sommer zu Neunkirchen wechselte. Punkten konnte Cserpnyak aber nicht, weil er sich mit Gegner Roman Gerdenitsch die Durchgänge teilte (2:2) und der Burgenländer mit 675 Holz noch besser war.

Trotzdem: „Ich möchte Martin zu seinem Auftritt gratulieren“, lobt Schwarzer, der auf einen ähnlich starken Cserpnyak auch am Samstag hofft. Neunkirchen fährt mit vier Siegen im Gepäck in den Westen. Schwaz wird aber wahrscheinlich der unangenehmste Gegner der vergangenen Wochen. „Die sind daheim sehr stark. Das ist eine junge, kompakte Mannschaft, die schon länger zusammenspielt. Ich erwarte mit ein ganz enges Spiel.“

Neunkirchen wird schon am Freitagnachmittag Richtung Tirol aufbrechen. „Sonst müssten wir am Matchtag schon um drei Uhr in der Früh losfahren. Das haben wir einmal gemacht. Das bedeutet aber nur Stress für alle“, wird der Meister diesmal vor Ort nächtigen, nach einem gemeinsamen Frühstück in die Silberhalle aufbrechen und versuchen den fünften Sieg in Serie einzufahren.