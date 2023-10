Neunkirchens Herren fertigen Schlusslicht ab

Gegen das punktlose Tabellenschlusslicht Post erledigten Neunkirchens Herren ihre Pflichtübung ohne gröbere Probleme. Der amtierende Meister siegte auf der Heimbahn mit 7:1. „Da war von Anfang an nie die Gefahr da, dass wir in ein Debakel laufen, ein souveräner Auftritt“, resümiert Obmann Roland Schwarzer hochzufrieden, vor allem der Leistung wegen: „Es schaut so, dass wir jetzt richtig in die Spur kommen und unsere Heimbahn endlich im Griff haben.“ Zwischenzeitlich waren die Neunkirchner sogar auf Kurs Bahnrekord, der ging sich zwar knapp nicht aus, aber „wir haben trotzdem einen Bomben-Schnitt gespielt“, jubelt Schwarzer.

Salzburg als Reise ins Ungewisse

Neunkirchen räumte 3.851 Kegel, die zweitbeste Saisonleistung, nach jener von der Auswärtsniederlage bei Titelfavorit Orth. In der Tabelle sind die Neunkirchner gleichauf mit Kleinwarasdorf und Ritzing an der Spitze. Orth hat allerdings zwei Spiele weniger absolviert als die Konkurrenz, ist nach Verlustpunkten Erster.

Weiter geht es für Lukas Huber und Co. am Samstag mit dem Auswärtsspiel auf der ASV-Bahn in Salzburg. Gegner ist Eugendorf. „Es ist für uns eine neue Bahn. Zirka die Hälfte unserer Spieler hat dort noch nicht gespielt. Wir fahren trotzdem hin, um die zwei Punkte mitzunehmen. Am Papier sind wir besser aufgestellt.“