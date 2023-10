Neunkirchens Herren stürmen bei Weltpokal ins Final Four

Die Top-Acht und die damit verbundene Champions League-Qualifikation gab Neunkirchen-Obmann Roland Schwarzer im Vorfeld als Ziel aus. Am Ende fehlte beim Weltpokal in Apatin (Serbien) nicht viel auf eine Medaille. Neunkirchen beendete den Vergleichskampf der 13 angereisten europäischen Meistern auf Platz vier.

Vor allem in der Qualifikation spielte Österreichs Champion auf hohem Niveau, belegte hinter Zerbst aus Deutschland und Neumarkt aus Südtirol Platz drei. Im Halbfinale gab es gegen die Italiener ein 2:6, weil im zweiten Semifinale Seriensieger Zerbst überraschend strauchelte, kam es im kleinen Finale zum Duell mit dem Bayern München des Kegelns.

Neunkirchen schnupperte gegen Zerbst an Sensation

„Wir haben nach zwei Durchgängen sogar 3:1 geführt, aber dann haben sie einmal gezeigt was los ist und haben noch 5:3 gewonnen, aber die sind so kompakt, normalerweise verlierst du gegen die 1:7 oder 0:8. Es war eine Top-Leistung von uns“, will Schwarzer die Niederlage gegen das Team aus Sachsen-Anhalt richtig einordnen.

Auch wenn es somit am Ende keine Medaille gab, bezeichnet Schwarzer das Neunkirchner Abschneiden als historisch: „Wir waren beim NBC-Pokal und beim Europapokal schon am Podest mit den Herren, aber beim Weltpokal waren wir noch nie im Final Four, außerdem ist es schon sehr lange, wenn es das überhaupt schon einmal gegeben hat, keinem Verein mehr gelungen, dass er sowohl mit Damen, als auch mit Herren bei einem Europacup im Finalturnier war. Wir haben österreichische, wenn nicht so europäische Kegel-Geschichte geschrieben.“

Jetzt geht es zurück in die Superliga, in der am Samstag (11 Uhr) das punktlose Post 1036 Wien beim Meister gastiert.