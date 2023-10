Neunkirchens Kegel-Damen bei Europapokal erst im Finale gestoppt

Die Stimme von Teamkapitän Klaus Braun war beim NÖN-Telefonat am Sonntag noch hörbar angeschlagen. „Wir haben kräftig gefeiert.“ Dazu hatten Neunkirchens Kegel-Damen nach dem Europapokal in der nordbosnischen Stadt Brcko auch allen Grund. Die Bezirkshauptstädterinnen holten hinter den überlegenen Qualifikationssiegerinnen aus Pöllwitz (Deutschland) Rang zwei. Im Halbfinale setzten sich Julia Huber und Co. mit 6:2 gegen Ferencvaros durch. Im Endspiel ging es gegen Pöllwitz, das sich als zu stark erwies — 2:6. Trotzdem war Braun von der Turnierwoche überwältigt: „Es hat am Ende alles übertroffen, was wir uns erwartet haben. Alle Spielerinnen haben Unglaubliches geleistet“, schwärmt Braun: „Wenn eine einmal eine etwas schwächere Serie hatte, hat das eine andere ausgeglichen.“

Damit wäre auch das Ticket für die Champions League — für diese sind die Neunkirchnerinnen als Titelverteidigerinnen bereits vorab qualifiziert gewesen — kein Problem gewesen. Die Leistung auf internationaler Bühne wird auch neuen Schwung für die nationale Meisterschaft bringen, denn in der Superliga lief es bisher ja nicht ganz optimal, auch wenn es zwei Siege und ein Unentschieden gab. „Der Europapokal sollte den Spielerinnen jetzt wieder ordentlich Selbstvertrauen gegeben haben“, hofft Braun vor dem Derby in St. Pölten (Sonntag, 11 Uhr). Es ist auch das Aufeinandertreffen des Dritten mit dem Zweiten.