Neunkirchens Kegler gehen auf Titeljagd

Neunkirchens Herren starten als amtierender Meister in die am Samstag beginnende Superliga-Saison. „Wir wollen wieder unter die Top-Drei kommen“, sagt Obmann Roland Schwarzer, der Orth/Donau und Kleinwarasdorf als Titelrivalen sieht. Im ersten Heimspiel der Saison – am Samstag (11 Uhr) gegen KSV Wien – sind die Hausherren der klare Favorit. „Wir erwarten uns einen Sieg, weil der KSV geschwächt ist.“

Eine besondere Partie wird es für Neunkirchen-Neuzugang Martin Blecha. Der Tscheche spielte in der Vorsaison noch für die Bundeshauptstädter und war Nummer sieben der Schnitt-Tabelle. Ebenfalls neu ist Martin Cserpnyak. Der Ungar holte bei Nachwuchs-Weltmeisterschaften bereits Medaillen. Die beiden Legionäre sollen die letztjährige Nummer drei und sieben der Schnitt-Tabelle ersetzen: Bojan Vlakevski wechselte nach Deutschland und Janze Luzan kehrte nach Slowenien heim.

Frauenchef gibt Platz eins als klares Ziel aus

Neunkirchens Damen formulieren die Ziele für die Saison noch offensiver. „Das Ziel ist es Meister zu werden. Nachdem wir im den Titel im letzten Jahr verpasst haben, wollen wir in heuer zurückholen“, bekräftigt Damen-Teamchef Klaus Braun. Wer sind die gefährlichsten Gegnerinnen? „Sicher wieder BBSV Wien. Die St. Pöltnerinnen werden wieder die eine oder andere gute Partie abliefern und uns das Leben schwer machen, auch KSV Wien ist nicht zu unterschätzen.“

Für die Titelmission – die am Samstag (12 Uhr) in Oberpullendorf gegen DKV Schlaining beginnt – setzt Neunkirchen auf bewährte Kräfte. „Es ist in der Transferzeit ganz ruhig geblieben“, sagt Braun, nur für das Bundesliga-Team kamen zwei neue Legionärinnen.