Neunkirchner Kegel-Herren gewinnen Krimi in Tirol

Die Vorzeichen für das Gastspiel bei Schwaz standen schlecht. Neunkirchens Nummer eins Lukas Huber blieb im Osten. Hinter seinem Einsatz in letzten beiden Partien der Hinrunde steht ebenfalls ein Fragezeichen, weil auch die ersten beiden Reservespieler nicht zur Verfügung standen, reiste Dieter Konrath als Ersatzmann nach Tirol.

„Angesichts dessen sind wir als Außenseiter gewesen“, gesteht Obmann Roland Schwarzer, doch die Niederösterreicher leisteten Gegenwehr. Nach den ersten beiden Durchgängen stand es 2:2. Neunkirchen hatte in der Gesamtwertung vier Kegel Vorsprung. „Die Führung hat immer wieder gewechselt“, berichtet der Neunkirchner Vereinschef. Der Schwazer Sasa Igumanovic spielte einen exzellenten zweiten Durchgang. Die Tiroler führten vor den letzten 60 Wurf mit vier Holz.

Neunkirchen dreht hinten raus noch einmal auf

Neunkirchens Markus Vsetecka konnte das Match gegen Igumanovic zwar nicht mehr drehen, aber legte gegen Ende deutlich zu, während Legionär Milan Blecha (mit einer seiner besten Leistungen im Neunkirchen-Dress) sein Niveau hielt. Die Einzel endeten 3:3. In der Mannschaftwertung hatte Neunkirchen aber 39 Kegel mehr Konto, holte somit die zwei Mannschaftspunkte und den Sieg — 5:3.

„Wir haben den Sieg im allerletzten Durchgang heim gespielt“, freut sich Schwarzer. Der Titelverteidiger ist in der Tabelle nun punktgleich mit Kleinwarasdorf (6:1) auf Platz drei. An der Spitze rangiert wenig überraschend der große Titelfavorit Orth. Während Orth und Kleinwarasdorf diese Woche im direkten Duell aufeinandertreffen, steht Neunkirchen vor einem Pflichtsieg gegen den bisher punktlosen Schlusslicht Jenbach. „Über diese Hürde müssen wir drüber kommen“, gibt es für Schwarzer am Samstag keine Ausreden.