Neunkirchner konnten bei Orths Gala nur gratulieren

Genau ein Jahr war es her, dass Neunkirchen in Orth die Sensation schaffte, den Favoriten auswärts mit 4,5:3,5 bezwang. Es war der erste große Schritt am Weg zum späteren Meistertitel. Doch so eine Sensation gelingt eben nicht jedes Jahr. Das musste Neunkirchen am Samstag neidlos anerkennen. Orth siegte im Schlagerspiel glatt mit 7:1.

Kurios: Neunkirchen spielte statistisch sogar besser als ein Jahr zuvor, räumte mit 3.869 um 13 Kegel mehr als letzte Saison ab. Doch Orth agierte diesmal überragend. Der Titelfavorit verbesserte mit 4.137 Holz den nationalen Mannschaftsrekord um rund 70 Kegel – die bisherige Bestmarke hielt die Nationalmannschaft, aufgestellt bei der letzten WM. Die Überlegenheit des NÖ-Rivalen musste auch Neunkirchens Obmann Roland Schwarzer anerkennen: „Orth hat eine außergewöhnliche Mannschaft, die seit Jahren zusammen spielt. So einen Schnitt habe ich in ganz Europa selten gesehen.“

Leistung war ansprechend, aber noch nicht perfekt

Die eigene Leistung bezeichnet Schwarzer als „sehr ansprechend. Der Mannschaftsschnitt von 644 ist absolut okay“, und wäre noch besser ausgefallen, hätte Routinier Michael Gollubits einen besseren Tag erwischt. Er verpasste mit 579 die 600-Punkte-Schallmauer. Verbessert präsentierte sich Legionär Milan Blecha. Er verlor zwar erneut 0:4, spielte mit 649 Kegel aber solide vier Durchgänge, räumte 61 Holz mehr als noch in Woche eins gegen KSV Wien.

Summa summarum befindet Schwarzer: „Wir haben noch nicht das Set-up gefunden, dass wir mit Orth mithalten können. Daran werden wir arbeiten.“

Zeit dazu gibt es. Diese Woche steht keine Partie am Spielplan. Weiter geht es am 30. September gegen St. Pölten. Der Fokus richtet sich aber schon auf den Weltpokal im serbischen Apertin (3.-7. Oktober). Dort will sich Neunkirchen mit einem Top-Acht-Ergebnis einen Startplatz für die Champions League sichern.