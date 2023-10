Perfekter Tag für Neunkirchens Superliga-Herren

Salzburg war eine Reise wert. Neunkirchens Herren dominierten das Auswärtsspiel gegen Aufsteiger Eugendorf und siegten mit 8:0. „Egal gegen wen du spielst, ein 8:0 ist immer verdammt schwer zu erreichen“, klopfte Obmann Roland Schwarzer seinen Spielern auf die Schulter. Neben dem Kantersieg nahm Neunkirchen auch zwei Rekorde mit nach Niederösterreich. Markus Vsetecka stellte mit 646 Kegel eine Bestmarke auf der Salzburger ASV-Bahn auf. Gesamt erzielten die Neunkirchner 3.637 Kegel, mehr Holz räumte auf der Anlage der Eugendorfer zuvor niemand. „Natürlich sind wir zum Aufsteiger gefahren, um dort zu gewinnen. Wir haben die Aufgabe souverän erledigt. Sportlich war es ein perfektes Wochenende“, freut sich Schwarzer.

Der Weg zur Rekordjagd war allerdings ein langer, mitunter holpriger, nicht aufgrund der Leistung, sondern wegen der Technik. Aufgrund eines Bahngebrechens musste die Partie unterbrochen werden. „Die haben dort eine Sechser-Bahn. Nach 90 Wurf waren zwei Bahnen defekt. Dann haben wir auf vier Bahnen weitergespielt. Irgendwann haben die anderen Bahnen dann wieder wie durch ein Wunder funktioniert. Wir hatten durch das Ganze eine längere Pause, haben diese aber gut überbrückt“, kann Schwarzer angesichts des Resultats über das Malheur schmunzeln.

Am Samstag (11 Uhr) empfängt der amtierende Meister Sonnensee Ritzing. Die Burgenländer sind mit drei Siegen aus fünf Spielen überraschend gut in die Meisterschaft gestartet. „Die sind in dieser Saison ganz gut unterwegs, mit unserer Heimstärke bin ich aber positiv gestimmt, dass wir auch das Spiel positiv bestreiten“, so Schwarzer, der nun auch weiß, auf wen Neunkirchens Herren im Champions League-Achtelfinale treffen. Der amtierende Österreichische Meister trifft Ende November und Anfang Dezember auf den kroatischen Klub Split. „Ein machbarer Gegner“, sind Schwarzer und Co auf Aufstieg gepolt.