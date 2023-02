SK FWT Composites Neunkirchen-Athlet Huber siegte beim Weltpokal

Werbung

Es ist ein weiterer Meilenstein, den Lukas Huber in seiner Keglerkarriere in der Vorwoche erreichte. Beim Einzelweltpokal, bei dem die Spitze der Kegelwelt antritt, gewann er in der Allgemeinen Klasse der Herren.

Huber ist aber nicht alleine zu dem Bewerb gereist. Auch Ehefrau Julia – beide sind Teil des SK FWT Composites Neunkirchen – konnte sich für den Weltpokal bewerben.

„Ich hab mir viel vorgenommen, da ich gut in Form bin. Leider war die Bahn vor Ort doch sehr schwer für mich zu spielen“, gibt Julia Huber zu. In der zweiten Runde war für sie Endstation. „Schade darum, aber ich hab wieder viel mitnehmen können und bereite mich schon auf das Champions-League Rückspiel vor“, so die Superliga-Keglerin.

Alles nach Plan lief hingegen bei Ehemann Lukas Huber. Er ließ im stark besetzten Allgemeinen Wettbewerb seinen Gegnern keine Chance aufs Weiterkommen. Letztendlich durfte der Nationalteamspieler ganz oben am Podest jubeln. „Ich kann nur sagen, dass ich überwältigt bin. Ich habe extrem hart gearbeitet und trainiert. Danke an meine Familie, die Opfer für mich bringt, meinem Verein Neunkirchen und dem Trainerteam des ÖSKB“, so ein dankbarer Huber.