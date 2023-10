Neunkirchner Herren zurück zur Normalform

„Eine ganz enge Kiste“, schlug Neunkirchen-Obmann Roland Schwarzer vor dem Livestream die Hände über den Kopf, musste im NÖ-Derby gegen St. Pölten lange zittern, bevor Lukas Huber mit einem starken Auftritt in der letzten Partie das Match drehte. „Wie wir 60 Wurf vor dem Ende gleichauf waren, haben ich gewusst, dass es sich ausgeht“, gab es im Finish für Schwarzer und Co. keine böse Überraschung mehr. Huber spielte den Sieg trocken heim, stellte damit in der Einzelwertung auf 3:3. Ein Plus von 44 Kegel in der Gesamtabrechnung brachte dem Vorjahresmeister am Ende ein 5:3.

Der Sieg nach dem wackeligen Auftakt gegen KSV Wien und der deutlichen Niederlage gegen Orth war der Sieg über St. Pölten besonders wichtig. „Wir haben Moral bewisen und fast einen 640er-Schnitt gespielt“, jubelt Schwarzer, der zuletzt schon etwas nachdenklich war, wie er zugibt: „Das Set-up in der Bahnpflege war noch nicht optimal. Wir glauben da jetzt das Richtige gefunden zu haben, außerdem haben wir eine junge Truppe, die sich einspielen muss. Für die Partie gegen St. Pölten gilt der Mannschaft großes Lob. Wir sind sehr zufrieden“, auch mit Manuel Spreng, der aus der Bundesliga-Mannschaft aufrückte und gleich einen 3:1-Sieg zum Mannschaftserfolg beitrug.

Einen souveränen Sieg fuhren auch Neunkirchens Damen ein. Sie besiegten Sport Klub GÖC mit 7:1, wenngleich der Spielverlauf nicht ganz so eindeutig war, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Diese Woche sind beide Neunkirchner Teams international im Einsatz.