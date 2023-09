Hochegger Kletter-Talent Max Wagner mit Rekord und Blech bei WM

Auf der einen Seite richtig stolz, auf der anderen bitter enttäuscht – die U16-WM in Seoul (Südkorea) brachte für Maximilian Wagner eine Potpourri der Gefühle. Der Speedkletterer hatte in der Quali hart zu kämpfen, vor allem mit den äußeren Bedingungen (35 Grad und hohe Luftfeuchtigkeit).

„Da war ich mir nicht einmal sicher, ob es für das Finale reicht. Ich bin nur herumgerutscht“, musste der Hochegger lange zittern – als Zwölfter schaffte es der NFÖ Eichgraben-Athlet doch noch in die K.O.-Duelle der besten 16. Dort wuchs der Niederösterreicher über sich hinaus, gewann seine ersten beiden Duelle und stand plötzlich unter den besten Vier. „Ich war schon zufrieden, wie ich den ersten Race gewonnen habe. Mein Ziel waren die Top Ten“, erzählt Wagner, der dann aber den Medaillentraum hegte.

Angriff auf Sechs-Sekunden-Schallmauer

Neben ihm waren noch drei Chinesen in der Vorschlussrunde. „Und die waren alle drei leider richtig stark“, landete der beste Europäer auf Platz vier. Seine offizielle Bestzeit drückte Wagner auf 6,6 Sekunden. Im Training war er schon um vier Zehntel schneller.

„Das Ziel ist es, die Bestzeit unter sechs Sekunden zu drücken“, sagt Wagner, der sich auf Speedklettern spezialisiert hat. Eher untypisch. Die heimischen Stars wie Jakob Schubert sind ja im Bouldern und im Vorstieg Zuhause. „Es hat mir von Anfang an Spaß gemacht und Speedklettern ist in den letzten Jahren beliebter geworden und es wächst immer noch“, erzählt Wagner.

In zweieinhalb Wochen steht der Europacup in Hamburg an. Wagner will auf das Stockerl. In der kommenden Saison steigt er in die U18-Klasse auf und will 2024 auch seine ersten Erfahrungen bei den Erwachsenen sammeln.