Neunkirchens Scherz unter den weltbesten Kletterern

Ein super Einstieg in die Weltcupsaison für Stefan Scherz von den Naturfreunden Neunkirchen, der seit dieser Saison im Olympiakader des Nationalteams klettert. In Innsbruck fand das erste große Weltcup-Highlight des Jahres statt, wo alle Disziplinen gleichzeitig geklettert wurden. Und wie alle Jahre wieder, starteten hier die meisten Teilnehmer, nämlich insgesamt 400 Athleten aus 30 Nationen.

Scherz war heuer bereits in Japan und Korea im Bouldern am Start. Nicht seine Paradedisziplin, jedoch konnte er bereits in Korea Platz 35 belegen und verpasste in Japan ganz knapp das Semifinale mit Platz 21.

In Innsbruck legte Scherz den vollen Fokus auf „seine“ Disziplin Vorstieg und kletterte in der Qualifikation, im stärksten Teilnehmerfeld aller Zeiten, auf den 26. Rang und sicherte sich einen Platz im Semifinale.

Bei vollem Stadion fightete er auch im Semifinale mit allen Kräften und konnte letztlich den starken 21. Platz belegen. „Ich kam perfekt in die Route rein. Ich war stabil und hätte noch Kraft genug gehabt. Leider habe ich dann aber einen kleinen Fehler gemacht und ging von der Wand. Es wäre noch mehr drin gewesen. Aber bei dem Teilnehmerfeld Platz 21 zu belegen, das kann man schon mitnehmen“, jubelte Scherz.

Nächste Stationen im Weltcup sind Villars (Schweiz) und Chamonix (Frankreich), ehe es dann im August zu den Weltmeisterschaften ins schweizerische Bern geht.