In dieser Saison klappte einfach alles für Stefan Scherz. Nach dem Gewinn der Europameisterschaft in der Disziplin „Bouldern“ vor knapp einem Monat, kürte er sich nun zum Vizeeuropameister im Vorstieg.

Die EM in der Disziplin „Vorstieg“ fand in Voronezh, Russland, statt. In der Quali fürs Semifinale sicherte er sich den zweiten Platz. Fix vertreten also im Halbfinale, konnte sich Scherz dann schließlich knapp den dritten Rang sichern und schaffte souverän den Einzug ins Finale, da die besten acht Kletterer aufstiegsberechtigt sind. Als einer der Favoriten startete er damit auch in die Runde der Entscheidung, in der er nach einem harten Fight um jeden Zentimeter Platz zwei im Vorstieg erklettern konnte.

Aus der Wertung der eben genannten Disziplin und dem „Bouldern“ ergab sich der Titel des Gesamteuropameisters für Scherz. „Unglaublich, ich bin sehr stolz. Es war eine unglaubliche Saison mit Mega-Erfolgen. Jetzt freue ich mich auf lockeres Felsklettern, denn meine Batterien sind leer“, so Scherz erleichtert.