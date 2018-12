Harry Aulabauer. Ein echter Spezialist der 2. Klasse Wechsel übernimmt ab sofort den FC St. Egyden als Trainer. Von den Verantwortlichen wohl ein großer Schritt in die richtige Richtung. St. Egyden wollte schon in den letzten Jahren um den Titel und den damit verbundenen Aufstieg in die 1. Klasse Süd mitspielen. Da ist Aulabauer ein mehr als logischer Schritt. In der Rückrunde geht es aufgrund des großen Abstands zu Tabellenführer Neunkirchen eher um die Sondierung des Kaders, ehe er im kommenden Jahr angreifen wird. Bereits drei Mal holte er den Meisterteller in der 2. Klasse Wechsel. Drei Mal mit einem anderen Verein. Wenn Aulabauer auf der Bank Platz nimmt, dann sieht er auch das Potenzial, ganz Großes zu erreichen.

Bei Aulabauers vorigen Vereinen, mit denen er als Meister jubeln durfte, stand, wie auch beim FC St. Egyden, der Zusammenhalt und die gute Stimmung ganz vorne auf der Liste. Dafür ist Harry Aulabauer genau der richtige Mann. Ein geselliger Trainer, der ganz genau weiß, worauf es im niederösterreichischen Amateurfußball ankommt. Als ganz starker Motivator holt er aus jedem Spieler das Beste heraus. Jeder geht mit voller Motivation ins Match. Das macht den Fußball und den damit verbundenen Erfolg unter Trainer Harry Aulabauer aus.