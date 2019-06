Wrestling - ein Inbegriff für Action, waghalsige Manöver und im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubende Stunts am Boden sowie in der Luft. Das Kulturhaus Pottschach wird am 22. Juni Austragungsort eines Events der „Summer Crush Tour“ sein. Internationale Profi-Wrestler, die es bereits mit Weltklasse-Athleten der WWE (World Wrestling Entertainment) wie „MVP“ oder auch „Ken Anderson“ zu tun hatten, werden im Ring ihre Muskeln spielen lassen.

Schon 2006 und 2007 begeisterten professionelle Wrestler den Bezirk. Damals war noch ein gewisser „Walter“ dabei. Der 193 cm große und satte 141 Kilogramm schwere Österreicher steht mittlerweile in der US-Eliteliga WWE unter Vertrag. Heuer wird sein Landsmann Maximilian Bajlitz, auch unter dem Kampfnamen „Mexxberg“ bekannt, das populärste Gesicht sein. „Mexxberg“ gastierte für die WWE vor einigen Jahren bei deren Deutschland-Tournee gegen Größen wie Ken Anderson. Event-Koordinator Marc Landauer fiebert dem Start schon entgegen und weist auf einen wichtigen Aspekt hin: „Das Ganze ist wie eine Show. Obwohl es ein Drehbuch gibt, weiß man nie wirklich, was passiert. Die Performance der Show liegt letzten Endes immer beim Wrestler, auch wenn der Verlauf des Kampfes ungefähr klar ist!“

Am 22. Juni geht es im Kulturhaus Pottschach um 19.30 Uhr los, Ende ist um 23 Uhr. Die Eintrittsgelder liegen zwischen 29 und 69 Euro.

Die NÖN Neunkirchen verlost drei Mal zwei Freikarten für die „Summer Crush Tour“. Bis 20. Juni einfach eine Mail mit dem Betreff „Wrestling“, einen Namen sowie eine Telefonnummer an redaktion.neunkirchen@noen.at schicken.