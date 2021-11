ATSV Ternitz-Talente top

In Maria Enzersdorf traten die Turnerinnen des ATSV Ternitz bei einem Landesvergleichs-Wettkampf an. Der Sieg in der „Jugendstufe 3 mini“ ging an Lorena Handler. Hinter ihr konnte sich Anea Notheis platzieren, gefolgt von Ella Großmayr und Isabel Kurz. In der Jugendstufe 3 holte sich Emely Joe Reindl Platz zwei – mit einer beachtlichen Sprungleistung! Cleo Zottel löste das Ticket für das „Team NÖ 2“. Auch die Jüngsten wie Skadi Brunner, Pia Frank und Julia Scheibenreif kletterten aufs Stockerl.