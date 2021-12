Ehre für den ATSV Ternitz

Der Österreichische Fachverband für Turnen (ÖFT) bewertete die Rahmenbedingungen und Infrastruktur der Sportanlage des ATSV positiv und erkannte es als regionales Leistungszentrum für weibliches Kunstturnen an.

Im Jahr 2018 errichtete die Stadtgemeinde Ternitz im Zuge des Ausbaus der Mittelschule ein Spitzensportzentrum für den Turnsport in Niederösterreich. Der Leistungssport sollte damit in Zusammenarbeit mit der Sportmittelschule und dem BORG forciert werden. „Die Trainingsbedingungen für die Turnerinnen sind nunmehr ideal. In der Halle befindet sich auch eine Grube mit Schaumstoffwürfeln, um die Turnerinnen vor allem beim Training vor Verletzungen zu schützen. Das erlaubt ihnen, schwierigste Übungen am Reck oder Balken durchzuführen“, so die Trainerinnen Laura und Ines Hamersak.

Auch Bürgermeister Rupert Dworak ist erfreut über den Entschluss des ÖFT: „Die Anerkennung unserer Sportanlage als regionales Leistungszentrum ist für uns eine Bestätigung, dass wir bei den Planungen zur Erweiterung der Mittelschule richtig entschieden haben. Ich bedanke mich bei Laura und Ines Hamersak, die dieser Sporteinrichtung Leben eingehaucht und die jungen Kunstturnerinnen zu nationalen und internationalen Erfolgen geführt haben!“