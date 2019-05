Sie ist das Aushängeschild des ATSV Ternitz: Linda Hamersak. Zuletzt geriet sie bei den Niederösterreichischen Landesmeisterschaften ein wenig ins Straucheln. Wochen später steht sie schon wieder ganz oben am Podest und turnte sich höchst konzentriert zur Bundesmeisterin.

Gleich zu Beginn gelang ihr ein einwandfreier Tsukahara, welcher den erfolgreichen Wettkampf einleiten sollte. Besonders aufmerksam startete Hamersak anschließend am zweiten Gerät, dem Stufenbarren. Verschenkte sie den NÖ Landesmeistertitel noch an diesem Gerät, ließ sie dieses Mal nichts anbrennen. Durch schön ausgeturnte Handstände, Kontrolle beim Flugelement und einem problemlos gelandeten Schraubensalto konnte die Turnerin des ATSV Ternitz die Führung übernehmen. Kurz ins Wanken geriet sie am Balken, bei dem sie zwei Stürze in Kauf nehmen musste. Kompensieren konnte sie die misslungene Aktion gleich darauf mit einer sicher geturnten Bodenübung in Kombination mit Vor- und Rückwärtsschrauben. Damit durfte sie sich jetzt schon zum insgesamt dritten Mal über den Gewinn der ASKÖ Bundesmeisterschaft freuen. Des Weiteren wurde sie Vizemeisterin am Barren und Sprung. „Dieses Mal war es nicht leicht für mich. Meine Konkurrenz war wesentlich stärker als in den Jahren davor“, war Linda Hamersak am Ende erleichtert.