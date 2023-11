Österreichische Jugendmeisterschaft am Samstag in Ternitz

Die Mehrzweckhalle Ternitz (Straße des 12. Februar 25) wird am Samstag Austragungsort der 51. Österreichischen Jugendmeisterschaften im Kunstturnen. Die Wettkämpfe beginnen um 8.50 Uhr mit dem ersten Teil der Jugendklasse 3 der Turnerinnen. Um 12 Uhr greifen in dieser Altersklasse u.a. auch Anea Notheis, Isabel Kurz und Skadi Brunner (alle ATSV Ternitz) ein. Nebst turnen die Burschen in den Jugendklassen 4-6 um die Medaillen.

Nach der ersten Siegerehrung um 15.15 geht es am späteren Nachmittag (17.30 Uhr) mit der Jugendklasse 1 (mit ATSV-Turnerin Cleo Zottl) und Jugendklasse 2 (mit Ternitz-Athletin Emely Joy Reindl) der Mädchen, sowie mit den Jugendklassen 1-3 der Burschen weiter. Die Siegerehrung findet im Anschluss an die Wettkämpfe um 20.45 Uhr statt.

Bei der Meisterschaft in der Stahlstadt sind Österreichs größte Turn-Talente im Alter zwischen acht und 14 Jahren am Start. Insgesamt sind 165 Aktive aus 38 verschiedenen Vereinen dabei, neben dem ATSV Ternitz vertreten auch die Sportunion Mödling, SV Gym. Gänserndorf, Sportunion St. Pölten die blau-gelben Farben.