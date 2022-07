Neunkirchner SG-Damen: Im Stadtderby zum Titel

Werbung

Wie schon in den Gruppenspielen blieben die Damen der SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen beim „Final Four“ in St. Aegyd ungeschlagen und konnten sich dort zum Landesmeister küren! Im Halbfinale warteten die Damen von den Naturfreunden Weinburg. Mit zwei klaren Siegen (1. Spiel 29:5, 2. Spiel 25:3) wurde das Finale erreicht.

Im Endspiel kam es dann zu einem Stadtderby gegen die Lokal-Konkurrentinnen vom SGV Neunkirchen. Hier konnten sich die SG-Ladys auch klar mit zwei Siegen durchsetzen (19:11, 19:0). Mit dem Landesmeistertitel schafften die Damen den Aufstieg in die Bundesliga 2023 in Passail. Die erfolgreichen Schützinnen: Gratulation an Andrea Zdrahal, Sabrina Pozarek, Petra Rudolf, Martina Kapfenberger und Waltraud Platschka.

„Ich bin mächtig stolz auf meine ganze Mannschaft, Es war eine geniale Saison und im Finale konnten wir zeigen, was wir können. Wir freuen uns auf die Bundesliga!“, erklärt Petra Rudolf.