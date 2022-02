Erste Medaille für Grünbacher Florian Steiner

„Jaaaa, ich hab’s geschafft“, schrieb Florian Steiner von der BHAK für Führung und Sicherheit in Wiener Neustadt überglücklich in die WhatsApp-Gruppe seiner Klasse. Der Langläufer nahm in Sulzberg/Vorarlberg an der österreichischen Staatsmeisterschaft der Jugend/Schüler teil und glänzte im Staffelbewerb.

Drei Rennen in drei Tagen standen für die ca. 150 Teilnehmer im Alter von zehn bis 18 Jahren an. Zu meistern galt es die Disziplinen Sprint in freier Technik, Einzellauf in klassicher Technik sowie die Staffel. Austragungsort war der Nordic Sport Park. Steiner war Teil des NÖ Landesskiverbands. Der Schüler betreibt seit neun Jahren Langlauf. 2017 folgte die Aufnahme in die Kadermannschaft. Nun gab es mit dem Gewinn von Bronze den ersten großen Erfolg zu bejubeln. Es ist Steiners erste Österreich-Medaille. „Im Sprint habe ich eine solide Leistung gezeigt. Die Distanz war sehr anstrengend“, berichtet der Langläufer.

Durchschnittlich verbringt Steiner sowohl im Winter als auch im Sommer zehn Wochenstunden mit Trainingseinheiten. Dazu gehören neben dem Fahren auf Skirollern auch Ausdauer- und Krafttraining. Durch die Leistung in Vorarlberg sieht sich das Langlauf-Talent im Aufwind: „Mein Ziel ist es, wieder aufs Stockerl zu kommen!“