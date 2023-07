Paula Fallmann und Jan Baumegger holen bei der EM Bronze im Mixed

Bei der ÖM in Graz sorgte das Duo Paula Fallmann und Jan Baumegger für Aufsehen. Die beiden Teenager sicherten sich in der Mixed-Staffel den Titel. International legten die beiden HSV Wiener Neustadt-Athleten nun nach. Die 16-jährige St. Egydenerin eroberte an der Seite ihres Vereinskollegen Bronze im U17-Laser Run (Kombination aus Laufen und Schießen mit der Laser-Pistole, Teildisziplin des Modernen Fünfkampfs).

Nur knapp hinter Deutschland

Der Sieg ging an die überlegenen Briten Imogen Edwards und Reuben Cawley. Auf die Zweitplatzierten Deutschen Joselia John und Oscar Streich fehlten den Österreichern nur sechs Sekunden. Das Guthaben auf den Vierten Frankreich betrug im Vergleich komfortable 17 Sekunden.

Tags darauf nahmen so viele Starterinnen wie noch nie an der Einzelkonkurrenz teil. Fallmann qualifizierte sich für das Finale der besten 24. Dort konnte sie nicht mit den besten Athletinnen mithalten, beendete das Rennen auf Platz 22. Baumegger verpasste als Sechster die zweite Medaille um nur neun Sekunden. In der U13 wurde Moritz Altmann Achter, nachdem er schon im Mixed mit einer Steirerin Fünfter geworden war. In der Klasse 50+ wurde Petra Altmann Siebente.